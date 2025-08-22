Il Milan starebbe preparando un'offerta per Conrad Harder dello Sporting

Oggi alle 10:10Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Il Milan potrebbe regalare a Max Allegri un altro attaccante in questo calciomercato dopo Victor Boniface. Il pallino resta Dusan Vlahovic, ma né il calciatore né tanto meno la Juventus sembrerebbero disposti ad andare incontro alle condizioni del Diavolo, che di conseguenza si sarebbe cominciato a guardare intorno valutando in Conrad Harder dello Sporting Lisbona un profilo valido e di prospettiva sul quale puntare. 

Per il classe 2005 c'è però da registrare l'importante e decisa concorrenza del Rennes. A fronte di questo, riportano i colleghi di Record, in Portogallo, che il Milan starebbe preparando una prima offerta ufficiale per il danese così da (provare ad) anticipare i rossoneri di Francia, forti sul calciatore da oramai qualche settimana. 