Il Milan starebbe preparando un'offerta per Conrad Harder dello Sporting
Il Milan potrebbe regalare a Max Allegri un altro attaccante in questo calciomercato dopo Victor Boniface. Il pallino resta Dusan Vlahovic, ma né il calciatore né tanto meno la Juventus sembrerebbero disposti ad andare incontro alle condizioni del Diavolo, che di conseguenza si sarebbe cominciato a guardare intorno valutando in Conrad Harder dello Sporting Lisbona un profilo valido e di prospettiva sul quale puntare.
Per il classe 2005 c'è però da registrare l'importante e decisa concorrenza del Rennes. A fronte di questo, riportano i colleghi di Record, in Portogallo, che il Milan starebbe preparando una prima offerta ufficiale per il danese così da (provare ad) anticipare i rossoneri di Francia, forti sul calciatore da oramai qualche settimana.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan