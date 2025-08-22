MN - Previsto per questo pomeriggio l'arrivo a Milano di Victor Boniface

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Victor Boniface è atteso oggi pomeriggio a Milano. Nel pomeriggio di ieri le parti hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento del giocatore al Milan, al quale si legherà per un anno con opzione per i 4 a seguire nel momento in cui il club rossonero decidesse di riscattarlo dal Bayer Leverkusen.

Le cifre dell'operazione Victor Boniface sono le seguenti: prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 24. Meno di 30 milioni di euro per un giocatore che comunque andrà valutato per bene nel corso delle visite mediche, considerata il pesante storico clinico che ne ha da sempre caratterizzato, ma in negativo, la carriera.

di Antonio Vitiello