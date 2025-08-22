Milan, occhio a Chukwueze. Il nigeriano può partire in questo finale di mercato
Boniface, e poi? In attesa delle firme sul contratto di quello che sarà il prossimo attaccante rossonero i tifosi del Milan si chiedono se il mercato può essere considerato concluso. La risposta, a pochi giorni dal termine, è no: tra i diversi giocatori che hanno possibilità di partire c'è anche Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano sembra non rientrare nei piani di Allegri e Tare e a Casa Milan sono pronti a considerare eventuali offerte.
Negli ultimi giorni si è parlato dell'interesse del Fulham, con gli inglesi che si erano fatti vivi anche a gennaio, salvo poi non riuscire a concludere l'affare. Qualche accenno di interesse dalla Spagna per un giocatore che in questo momento è da tenere d'occhio: con l'offerta giusta può partire senza problemi. Nel caso di una cessione il Milan andrebbe sul mercato a sostituirlo con un giocatore giovane.
