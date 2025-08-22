Moretto: "Il Fulham ci riprova per Chukwueze. Occhio a chi potrebbe sostituirlo"
Il mercato del Milan sarà molto impegnato anche in questi ultimi giorni, soprattutto per le uscite. Matteo Moretto, nel consueto video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, parla della situazione di Samuel Chukwueze. Le sue parole:
“Anche nelle ultime ore il Fulham, squadra che l’ha cercato nel finale di mercato di gennaio con una proposta ufficiale importante, ci sta riprovando per Chukwueze. Ci sono anche squadra spagnole ma il Fulham sembra leggermente più interessato. Capiremo se nelle prossime ore proporrà un trasferimento a titolo definitivo. Occhio al futuro di Chukwueze, occhio anche a chi potrebbe sostituirlo. Mi dicono che un altro possibile arrivo potrebbe esserci qualora partisse Chukwueze: potrebbe arrivare un giocatore giovane e di talento”.
