Accomando: "Nel caso uscisse Dovbyk alla Roma piace molto Gimenez. Il Milan non vorrebbe privarsene, nessuna trattativa oggi"
Negli ultimi giorni di mercato il valzer delle punte è ormai un classico: il Napoli cerca un'alternativa all'infortunato Lukaku, il Milan sta chiudendo Boniface mentre la Roma si interroga su Dovbyk. Orazio Accomando, corrispondente per il mercato a Sportmediaset, fa il punto della situazione su X:
"Alla Roma piace molto il profilo di Santiago Gimenez, nel caso in cui uscisse Dovbyk. Oggi nessuna trattativa in corso, sia perché l’ucraino non ha offerte concrete (alternativa di Hojlund per il Napoli), sia perché il Milan non vorrebbe privarsi del messicano. Situazione da monitorare negli ultimi giorni di mercato".
Accomando: "Nel caso uscisse Dovbyk alla Roma piace molto Gimenez. Il Milan non vorrebbe privarsene, nessuna trattativa oggi"
Boniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva di Luca Serafini
3 Capuano: "Cessioni per 185 milioni, acquisti per 110: i tifosi devono attendersi almeno 70-80 milioni di colpi. Altrimenti..."
Allegri e il ritorno a San Siro, atto primo. La particolare gestione di Modric e la sfida a Loftus-Cheek e Fofana
live mnLIVE MN - Allegri: "Felice del mercato e di come stiamo lavorando con la dirigenza. In campionato dovremo viaggiare come una crociera"
Carlo PellegattiIl Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
Antonio VitielloUna punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessioni
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
