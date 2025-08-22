Accomando: "Nel caso uscisse Dovbyk alla Roma piace molto Gimenez. Il Milan non vorrebbe privarsene, nessuna trattativa oggi"

Negli ultimi giorni di mercato il valzer delle punte è ormai un classico: il Napoli cerca un'alternativa all'infortunato Lukaku, il Milan sta chiudendo Boniface mentre la Roma si interroga su Dovbyk. Orazio Accomando, corrispondente per il mercato a Sportmediaset, fa il punto della situazione su X:

"Alla Roma piace molto il profilo di Santiago Gimenez, nel caso in cui uscisse Dovbyk. Oggi nessuna trattativa in corso, sia perché l’ucraino non ha offerte concrete (alternativa di Hojlund per il Napoli), sia perché il Milan non vorrebbe privarsi del messicano. Situazione da monitorare negli ultimi giorni di mercato".