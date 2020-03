Milan, Gazzetta: "I compiti a casa di Zlatan: corsa e circuiti di forza"

Parlando di Ibrahimovic, La Gazzetta dello Sport pone l’accento anche sul programma di allenamento che l’attaccante sta seguendo in questi giorni a Stoccolma. La sua scheda - riferisce la rosea - presenta alcuni punti in comune con i compagni e altri personalizzati. Il lavoro sulla corsa è lo stesso. Ciò in cui si differenzia, piuttosto, è nel lavoro di forza. Si tratta del cosiddetto "circuit training", ovvero esercizi di forza sotto forma di circuiti a tempo in modo da lavorare sia sulla componente muscolare che su quella aerobica.