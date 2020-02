Milan, Gazzetta: "Il piano Gazidis e le bandiere: uno scontro tra due anime"

Le dichiarazioni di Boban hanno confermato l’esistenza di due anime all’interno del Milan, due idee differenti per far tornare in alto il club. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la versione ufficiale di Gazidis, votata all’unità di intenti e alla condivisione del percorso e delle scelte da parte di tutti, è durata solo una settimana, perché quello che Boban ha dichiarato evidenzia invece rapporti di fiducia interni minati, idee diverse e richieste di chiarimenti alla proprietà finora disattese.