Milan, Gimenez verso il forfait a Udine? Per la Gazzetta non ci sarà

vedi letture

Santiago Gimenez soffre ancora dopo il duro colpo ad un fianco che lo ha costretto a chiedere il cambio sabato sera contro la Fiorentina. Anche ieri il centravanti messicano non ha lavorato in gruppo, ma ha svolto un allenamento personalizzato: secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, a meno di sorprese, domani sera in casa dell'Udinese non ci sarà.

Chi giocherà al centro dell'attacco rossonero?

Senza Gimenez, che comunque al massimo potrebbe essere recuperato per la panchina, chi giocherà al centro dell'attacco rossonero tra Tammy Abraham e Luka Jovic? La grande novità è che potrebbero giocare entrambi visto che in allenamento Sergio Conceiçao ha provato l'inglese e il serbo insieme, con Pulisc e Leao sugli esterni in un 4-4-2.