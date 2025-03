Milan, guarda chi si rivede. Il QS: "Loftus-Cheek scalda i motori e punta il Como"

vedi letture

Sergio Conceiçao potrebbe presto tornare ad avere a disposizione uno dei grandi protagonisti della passata stagione del Milan. In apertura il QS ha infatti questa mattina titolato "Loftus-Cheek scalda i motori e punta il Como", a conferma del fatto che il centrocampista inglese è oramai prossimo al recupero dopo un calvario importante.

Tornato in occasione della Supercoppa e fermatosi nuovamente in finale contro l'Inter a Riyad, Loftus-Cheek ha vissuto questi ultimi due mesi in infermeria, alternando momenti di fiducia a ricadute che hanno slittato di settimana in settimana il suo rientro. L'impressione è che adesso si stia finalmente cominciando ad intravere la luve infondo al tunnel, con la partita di sabato contro il Como per potrebbe sancire il ritorno in campo dell'8 rossonero.