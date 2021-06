Milan, Ibra prosegue la riabilitazione: l'8 luglio sarà a Milanello

In attesa di vedere la sua storia sul grande schermo, Ibrahimovic sta continuando la riabilitazione post operatoria. Come riporta Tuttosport, Zlatan è atteso l’8 luglio a Milanello per il raduno e per proseguire il lavoro propedeutico al ritorno in campo. Tra fine luglio e i primi di agosto, se tutto andrà per il meglio, ricomincerà a lavorare con il pallone.