Il Milan è al lavoro per un esterno offensivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero, l’ultimo nome è quello di Matteo Politano. Il giocatore potrà trasferirsi in rossonero solo a titolo definitivo: l’Inter lo valuta 20 milioni di euro e non accetterà proposte di prestito.