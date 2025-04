Milan, il destino di Conceiçao è già segnato. La Coppa Italia per chiudere con una gioia

vedi letture

La stagione del Milan continua a complicarsi e il futuro di Sergio Conceição sembra già segnato. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, i rossoneri stanno vivendo una delle annate più deludenti degli ultimi anni. L’ultima sconfitta contro il Napoli ha alimentato le critiche nei confronti del tecnico portoghese, che in tre mesi non è riuscito a dare un’identità chiara alla squadra. I numeri parlano chiaro: con una media di soli 1,54 punti a partita, il Milan è scivolato al nono posto in classifica, fuori dalla zona europea e senza una chiara strategia di gioco.

Uno dei problemi principali è la difesa, da sempre punto debole della squadra. Da quando Conceição ha preso le redini della squadra, il Milan ha mantenuto la porta inviolata solo tre volte su 20 partite ufficiali. Troppo poco per un club che punta a tornare protagonista. Oltre alla fragilità difensiva, i rossoneri si trovano spesso a inseguire il risultato: in 13 occasioni sono andati in svantaggio, compromettendo l’andamento delle partite. Questo dimostra un problema mentale evidente, che il tecnico non è riuscito a risolvere nel corso della stagione.

Conceição sembra destinato a lasciare il Milan a fine stagione, ma nel frattempo la dirigenza spera almeno di raggiungere un obiettivo minimo: qualificarsi per una competizione europea. L’unica strada rimasta sembra essere la Coppa Italia, con il doppio derby contro l’Inter che potrebbe rappresentare una svolta. Una vittoria contro i nerazzurri non solo garantirebbe l’accesso alla finale, ma permetterebbe di conquistare un posto in Europa League. Per il Milan, rimanere fuori dalle competizioni continentali sarebbe un duro colpo economico e d’immagine. Conceição ha ancora una possibilità di riscatto, ma il tempo a disposizione sta per scadere.