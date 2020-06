Milan, il QS in apertura: "Klopp tenta Romagnoli"

Si parla anche di Milan sulla prima pagina del QS in edicola questa mattina. "Klopp tenta Romagnoli", titola di spalla il Quotidiano Sportivo, evidenziando così l’interesse del Liverpool per il capitano rossonero. Ma la squadra milanista deve pensare al campionato e alla gara di Lecce in programma domani sera allo stadio "Via del Mare". Per quanto riguarda le scelte di Pioli, "Leao riparte dalla panchina", riferisce il QS.