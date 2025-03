Milan in contatto con l'agente di Walker: per Tuttosport c'è l'intesa di massima

Kyle Walker è arrivato al Milan nel mese di gennaio, come primo rinforzo del mercato di riparazione, con l'intenzione di provare una nuova avventura dopo tanti anni di successi con la maglia del Manchester City. Fin dalla prima intervista e dalle sue prime apparizioni con la maglia rossonera è apparso molto coinvolto nella causa milanista, come ci si aspettava da un giocatore con la sua grande esperienza e mentalità vincente. I risultati di squadra non sono stati soddisfacenti ma non per questo il terzino inglese si tira indietro, anzi vuole essere confermato in rossonero.

Per acquistarlo a titolo definitivo, il Milan deve pagare i 5 milioni di riscatto al City. I rossoneri sono disposti a mantenere il 34enne che ha dimostrato grande partecipazione e buone prestazioni, allo stesso momento però vogliono ottenere uno sconto. Da via Aldo Rossi, come riferisce Tuttosport, sono già stati intavolati i contatti con Mark Rankine, agente del calciatore: il club rossonero avrebbe già l'intesa di massima per un rinnovo fino al 2027 con il terzino inglese. Prima ci sarà da convincere la squadra britannica sulla piccola agevolazione sul prezzo del riscatto.