Milan-Inter finisce in parità, il QS titola: "Derby, show da batticuore"

"Derby, show da batticuore" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Quotidiano Sportivo oggi in edicola. Milan-Inter all'ultimo respiro termina 1-1, prima Reijnders, poi pareggia De Vrij al 93', dopo tre legni colpiti dai nerazzurri. Le aspettative sono state sovvertite da un mix di occasioni sprecate, gol annullati e pali. Entrambe le squadre hanno avuto momenti di luce, ma anche di ombra, rimanendo lontane dalla perfezione.

Questo il commento al match di Sergio Conceiçao in conferenza stampa dopo il match: "Abbiamo fatto un buon lavoro sulla testa, giocando contro una squadra forte che si conosce molto molto bene e che è difficile da affrontare con la mobilità che crea. Se non stai attento, vai in difficoltà. Abraham ha rubato la palla sul primo gol nostro come Morata in Supercoppa. Sinceramente, se mi domandano se il pareggio è giusto, dico di sì, ma oggi ho visto due segni importanti: quando sono arrivato in spogliatoio ho visto i miei molto delusi e tristi, mentre una gioia grande nei giocatori dell'Inter".