Milan-Inter, La Gazzetta dello Sport: "Derby grasso"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, in programma questa sera a San Siro. “Derby grasso”, titola la rosea, che poi aggiunge: “Pioli e Inzaghi nel martedì del carnevale alla ricerca del sorriso perduto: comincia un duello totale”.