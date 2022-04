Milan, l'ora di Investcorp. CorSport: "Venerdì potrebbero già arrivare le firme"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Quella di domenica contro la Fiorentina potrebbe essere la prima partita del Milan targato Investcorp: il passaggio di quote non sarà ancora avvenuto - precisa il Corriere dello Sport -, ma nella giornata di venerdì, al netto di eventuali ritardi, Elliott e il fondo del Bahrain sottoscriveranno gli accordi che regoleranno il completamento dell'operazione. Il valore del club avrebbe peraltro subito un'ulteriore impennata: non più 1,1 miliardi di euro, bensì 1,18. Un rialzo dietro al quale si celerebbe la prospettiva di una permanenza temporanea di Elliott nell'azionariato rossonero. Il motivo? La costruzione del nuovo stadio: una volta ottenuto il via libera dal Comune, infatti, il valore del club aumenterebbe, e in questo modo potrebbe essere giustificato una sorta di "premio" supplementare per il trasferimento della quota restante di azioni.