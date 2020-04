La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura al Milan. "Che Diavolo sarà?", si chiede la rosea, che poi aggiunge, sempre in prima pagina: "Elliott rilancia: non vende e ha pronto un budget da 75 milioni. Panchina: si cerca l’intesa con Rangnick. Per il dopo Ibra assalto a Milik. Il nodo Gigio, Maldini verso l’addio e Gazidis sempre più in sella".