"Il Milan post lockdown viaggia a velocità da scudetto". Lo scrive La Gazzetta dello Sport dopo l’ennesima vittoria dei rossoneri in campionato. "È Euro show", titola la rosea, che aggiunge: "Pioli da applausi: stende il Bologna, il posto in coppa ora è quasi sicuro. Cinque gol a Mihajlovic, dalla ripresa è la squadra che ne ha fatti di più: 25 in 8 partite".