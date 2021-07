"I giorni di Kessie", titola l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Milan e Presidente - scrive la rosea a pagina 26 - il rinnovo si fa. Incontro fissato già in settimana. Franck chiede 7 milioni, il club per ora arriva a 6: l’accordo va ancora trovato. Ma l’appuntamento con l’agente sarà in un clima rilassato".