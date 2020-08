La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla società milanista. "Ibra, c’è Tonali per te", titola la rosea, che poi aggiunge: "Il talento del Brescia (che è rossonero fin da piccolo) ha detto sì a Maldini". Nel frattempo, Zlatan è arrivato in Italia: "Sono tornato a casa, porterò in alto il Milan", ha dichiarato lo svedese.