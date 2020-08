"Ibra thriller", è il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport visti i dubbi sul rinnovo di Zlatan. Lo svedese non ha ancora dato una risposta ai rossoneri, che hanno alzato la loro offerta a 6 milioni (bonus compresi). "Arriva o no?", si chiede la rosea. "Il raduno è l’ora X - si legge - ma il Milan non può aspettare troppo".