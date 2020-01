La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla vittoria di ieri della squadra di Pioli. Il protagonista indiscusso, ovviamente, è Ibrahimovic: "Ibracadabra", titola la rosea, che poi aggiunge: "Segno e celebro Dio, il ritorno di Zlatan fa rinascere il Milan". Ancora la Gazza in taglio alto: "A Cagliari i rossoneri rivedono il gol e la vittoria: 2-0, in rete anche Leao".