La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura al club rossonero. "Milan, il futuro chiama", titola la rosea, che poi aggiunge sempre in prima pagina: "Aspettando Rangnick, non si ferma più. Sfida l’Inter per Tonali. Anche Schick nella lista. E non è detto che Ibra...". I vertici di via Aldo Rossi sono già al lavoro per il nuovo corso.