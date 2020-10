Milan, La Gazzetta dello Sport: "La culla del Diavolo"

Si parla tanto dei rossoneri sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La rosea elogia il lavoro svolto dal club negli ultimi anni: "La culla del Diavolo", titola il noto quotidiano: "Il Milan capolista - si legge - crea anche valore, baby da 200 milioni. E Gigio è guarito. Pioli comanda grazie a Ibra e agli under 25 arrivati negli ultimi due anni. La linea verde di Elliott funziona. In serata arriva il via libera: tampone ok per Donnarumma, Hauge e Gabbia".