C'è spazio anche per le vicende del Milan, o meglio, per il caso Donnarumma sulla prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Maldini saluta Gigio", titola la rosea, che poi aggiunge: "Sul portiere spunta il Barça". Il futuro dell'ormai ex rossonero, dunque, potrebbe essere in Spagna, ma la Juve resta alla finestra.