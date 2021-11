Milan, La Gazzetta dello Sport: "Non è ancora finita"

"Milan, non è ancora finita". La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione dei rossoneri nella sfida di Champions contro la squadra di Conceiçao e li sprona a credere ancora nell’impresa. "Col Porto solo un pari - scrive la rosea - ma il Liverpool vince e tiene in vita il Diavolo. Rossoneri male per 45 minuti: vanno sotto con un gol irregolare, poi l’autorete di Mbemba. Qualificazione appesa a un filo".