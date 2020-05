Milan, La Gazzetta dello Sport: "Pioli non molla"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al club di via Aldo Rossi, soffermandosi sul futuro della panchina rossonera. "Pioli non molla", titola la rosea, che poi aggiunge: "L’ombra di Rangnick agita il Milan. Irritazione a Milanello, il tecnico deciso a giocarsi la conferma se si riparte". Per quanto riguarda il Coronavirus, invece, ieri la società, con una nota ufficiale, ha precisato che non ci sono giocatori positivi in squadra.