Milan, La Gazzetta dello Sport: "Sosta vietata. E occhio alle streghe"

"Sosta vietata. E occhio alle streghe". Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando del Milan, impegnato in serata sul campo del Benevento. Pioli è curioso di scoprire cosa faranno i suoi dopo la mini-sosta. Ai rossoneri mancheranno il salvavita Theo Hernandez e il totem Ibrahimovic. Assente anche Saelemaekers, giocatore sempre prezioso. In compenso sono poderosi i rientri di Kjaer e, soprattutto, del sottovalutato Kessie, determinante non meno di Ibra. Per il Milan sarà una gara complicata, ma Pioli vuole tornare da Benevento con lo spirito giusto per affrontare la Juve mercoledì.