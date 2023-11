Milan, le casse piangono. Gazzetta: "Se esce dalla Champions, perde minimo 113 milioni"

Per il Milan, reduce da un percorso in Champions terminato nella scorsa stagione in semifinale, uscire ai gironi sarebbe un disastro sul piano sportivo e ancora di più su quello economico. Come riporta La Gazzetta dello Sport, salutare la massima competizione europea già dopo la fase a gironi porterebbe una perdita di minimo 113 milioni di euro.

Lo scorso anno, con la Champions il Milan ha incassato una cifra attorno ai 127 milioni. Nella stagione in corso, invece, al momento siamo sui 61 milioni tra partecipazione, ranking storico, risultati nel gruppo, market pool del campionato e botteghino. Nelle casse rossonere ci sarebbero dunque 68 milioni in meno rispetto all'annata passata, a cui va aggiunta la mancata partecipazione al Mondiale per club Fifa (in programma a partire dal giugno 2025 e che garantisce 45 milioni a ciascuna delle partecipanti).