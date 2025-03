Milan, non solo Emirates: anche altri partner rossoneri in Medio-Oriente vogliono rinnovare

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che Emirates vuole rinnovare il suo contratto con il Milan oltre il 2026: la compagnia aerea di bandiera dell’Emirato punta infatti a rimanere primo sponsor rossonero anche oltre, indicativamente per un ciclo di altri tre-cinque anni. Queste le possibili cifre del prolungamento: oltre trenta milioni all’anno (più di quanto porta oggi), dunque più di 100 milioni da qui al 2030.

Non sarò l'unico rinnovo

Ma sempre secondo La Rosea, Emirates non sarà l'unico sponsor che rinnoverà presto il suo contratto con il Milan: durante il viaggio a Dubai, per esempio, Furlani ha incontrato anche "i manager di Kerzner International, leader nel settore degli hotel di lusso, e in particolare i vertici di Siro: un cinque stelle ideato e perfezionato con il club. Nel format concentrato su fitness e lifestyle è evidente la presenza rossonera: si fa palestra seguendo i video degli allenamenti riservati agli stessi atleti del Milan. Insomma, nessuno dei partner del club (tra i quali anche CFI Financial Group) ha chiesto di fare un passo indietro. Al contrario c’è la voglia di restare insieme, estendere gli accordi, ampliare i margini di operatività".