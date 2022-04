Milan, oggi il ritorno di Ismael Bennacer a Milanello

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella giornata di oggi Pioli avrà a disposizione la rosa al completo. Infatti, come riporta Tuttosport, anche Ismael Bennacer tornerà ad allenarsi con i compagni a Milanello. L'algerino, dopo la delusione della mancata qualificazione per Qatar 2022, ha avuto un giorno per ritornare a Milano e da oggi inizizerà a prepararsi in vista della partita di lunedì sera contro il Bologna.