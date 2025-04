Milan, oggi Maignan tornerà ad allenarsi individualmente

Dopo il riposo assoluto degli ultimi giorni, Mike Maignan è pronto per tornare ad allenarsi: come riporta stamattina il Corriere della Sera, oggi il portiere rossonero riprenderà infatti a lavorare individualmente a Milanello. Per tornare in gruppo, invece, dovrà aspettare ancora qualche giorno perchè il protocollo per casi che riguardano colpi alla testa dicono che un calciatore non può allenarsi insieme ai compagni e giocare partite ufficiali per sette giorni.

Venerdì sera, in seguito ad un duro scontro contro il compagno di squadra Alex Jimenez, Maignan ha riportato un trauma cranico. Per fortuna tutti gli esami a cui si è sottoposto sia dopo la partita che nei giorni scorsi hanno dato esito negativo e hanno escluso problemi. Il francese si sente bene e per questo vorrebbe tornare in campo già domenica contro l'Atalanta, anche se una decisione definitiva verrà presa solo all'ultimo.