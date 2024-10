Milan, ottime notizie per Fonseca. Tuttosport: "Pochettino libera Pulisic"

Dagli Stati Uniti arrivano ottime notizie per Paulo Fonseca: "Pochettino libera Pulisic" è il titolo odierno di Tuttosport che spiega che il ct degli americani ha deciso di dare un po' di riposo a Christian Pulisic e di risparmiargli l'amichevole contro il Messico. L'attaccante rossonero rientrerà quindi in anticipo a Milanello dove oggi è prevista la ripresa degli allenamenti.

Pulisic, autore di 4 gol consecutivi nelle ultime quattro gare di Serie A, è in grande forma e lo ha confermato anche in nazionale: il numero 11 milanista ha infatti trascinato gli Stati Uniti nel successo per 2-0 in amichevole in Texas contro Panama, fornendo anche un assist al bacio per la rete dell'altro rossonero convocato da Pochettino, Yunus Musah.