Milan pronto a ripartire: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Il Milan si avvicina al ritorno in campo: sabato sera alle 20.45 a San Siro i rossoneri scenderanno in campo contro il Venezia per la quarta giornata del campionato di Serie A. Il Diavolo va a caccia del riscatto ma soprattutto della prima vittoria in questa stagione, con la speranza che ci si possa lanciare bene verso il doppio impegno che a oggi sembra proibitivo: prima la Champions League contro il Liverpool e poi il derby. Dei rossoneri si parla oggi in alcune delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola.

La Gazzetta dello Sport questa mattina in taglio basso recita sul club rossonero: "Fofana e Koopmeiners cambiano Milan e Juve. La carica degli uomini mercato". Da adesso in poi Youssouf Fofana è chiamato a fare la differenza per il Milan. In taglio alto il rimando all'intervista esclusiva di Maurizio Sarri, attualmente senza lavoro: "Torno subito. Pronto a rientrare entro gennaio". Su Tuttosport non ci sono riferimenti al Milan, mentre il Corriere dello Sport titola: "Il Milan fa i conti. Se sabato non batte il Venezia è la peggiore partenza dal 1997".