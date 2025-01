Milan pronto a tornare al vertice, la Gazzetta: "Cardinale e Ibra rilanciano"

vedi letture

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, arrivata in questo modo con un nuovo allenatore, con diversi infortuni o acciaccati, con l'epidemia di influenza, con due rimonte contro rivali storiche contro Juventus e Inter, per il Milan adesso inizia un nuovo campionato. Si deve subito mettere da parte la settimana di Riyad o meglio la si può sfruttare come trampolino di lancio perché il lavoro adesso si fa, se possibile, ancora più complicato: i rossoneri devono tornare nelle posizioni che contano della classifica.

Questo è il messaggio che è stato mandato anche da Gerry Cardinale, proprietario rossonero, e Zlatan Ibrahimovic, sua longa manus, nel post gara di Riyad. La Gazzetta dello Sport per questa ragione titola: "Cardinale e Ibra rilanciano". Il manager americano si è congratulato così con la squadra: "Congratulazioni, godetevi questo momento e con questa spinta tornate in Italia per rivendicare il posto che ci spetta". Gli ha fatto eco lo svedese: "Questa coppa l'abbiamo vinta con sudore, sacrificio e voglia. Lo dico dall'inizio: quando c'è questa fame è difficile batterci". L'obiettivo ora è rientrare nelle prime 4-5 posizioni e giocarsela il più possibile in Champions League oltre che in Coppa Italia.