Milan pronto alla prima stagionale, Tuttosport: "Conto alla rovescia per il debutto a Vienna"

Non ci saranno facce nuove nemmeno in questa seconda settimana di lavoro a Milanello, ma a partire da oggi la squadra si preparerà al meglio in vista della prima uscita ufficiale della stagione 2024/25, in programma questo sabato alle ore 17.30 contro il Rapid Vienna. In quella giornata la squadra partirà al mattino per la capitale austriaca per poi tornare la sera stessa a MIlano, con i giocatori che il giorno successivo, ovvero la domenica, godranno di un giorno libero proprio come successo questa settimana.

Sarà curioso capire con che modulo Fonseca farà scendere in campo questo suo nuovo Milan e quali saranno le trame che porteranno la squadra a dominare il gioco, anche se alla fine gran parte dei titolari non saranno a disposizione per le ferie, meritate, dopo gli Europei.

In merito al programma di lavoro che aspetta la squadra questa settimana, Tuttosport ha scritto: "Il programma stilato da Paulo Fonseca con il suo staff prevede ben quattro sedute doppie, con allenamenti sia al mattino (prettamente fisici) sia al pomeriggio (dove verrà prediletta la parte tecnico-tattica). Un primo cambiamento, rispetto alla gestione di Pioli, dunque si inizierà a vedere nel numero di sessioni doppie che saranno sostenute dai calciatori. Fonseca vuole ritmi altissimi in partita e, proprio in virtù di questo, serve che i giocatori lavorino con un grado d’intensità elevato in questa fase cruciale dell’annata. Il tutto, ovviamente, è bilanciato anche al fatto di non portare al punto di rottura le fibre muscolari dei singoli, perché ok l’intensità alta, ma c’è anche un occhio attento alla prevenzione degli infortuni. Non è un caso che sia stata rivista la batteria dei fisioterapisti, che introdurranno un modo nuovo di trattare i giocatori sia prima sia dopo gli allenamenti. Correzioni necessarie anche per evitare che i tesserati si affidino a elementi esterni a Milanello che possono creare più problemi (il caso Maignan ha lasciato il segno)".