Milan-Roma 3-1, Gazzetta: "Il Diavolo corre, Mou no"

All'indomani del successo del Milan per 3-1 contro la Roma a San Siro, La Gazzetta dello Sport titola così: "Il Diavolo corre, Mou no". Grazie alle reti di Giroud (su rigore), Messias e Leao, la squadra di Pioli ha portato a casa con merito i tre punti in palio. Con questo successo, i rossoneri si portano ad un solo punto dall'Inter capolista che ieri non è scesa in campo a Bologna.