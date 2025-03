Milan, stasera a San Siro arriva il Como. La Gazzetta in prima pagina: "Europa o mai più"

In vista dell'impegno di questa sera del Milan a San Siro contro il Como, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Europa o mai più". Il quarto posto è lontano ed quasi un miraggio, ma i rossoneri devono provare in questo finale di campionato a raggiungere almeno un posto in Europa League (che potrebbe essere comunque raggiunto anche vincendo la Coppa Italia). E per farlo servirà vincere più partite possibili a partire dal quella di stasera. Intorno al Diavolo ci sono già tante voci sul prossimo anno, però Conceiçao pensa solo al presente e quindi alla sfida contro il Como di Fabregas.

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Bindoni - Tegoni

IV uomo: Crezzini

VAR: Doveri

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: sabato 15 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it