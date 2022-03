Milan su Renato Sanches per sostituire Kessie. Il CorSport: "Anche la Juve alla finestra"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Con Kessie ormai diretto verso Barcellona, in casa Milan sono già in corso i lavori per regalare a Pioli un sostituto dell'ivoriano. Il preferito dei dirigenti rossoneri resta Renato Sanches: l'obiettivo - scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - è abbassare le pretese del portoghese e del suo agente, Jorge Mendes, prestando parallelamente attenzione al rischio d'inserimento di altre squadre. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro: alla finestra c'è anche la Juve, insieme a diversi club di Premier.