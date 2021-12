Milan sul mercato per sostituire Kjaer. Gazzetta: "Soluzione Caldara"

Il Milan è al lavoro per trovare sul mercato un difensore centrale dopo il grave infortunio di Simon Kjaer che lo costringerà ai box per tutta la stagione. "Soluzione Caldara" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che il club rossonero sta valutando la possibilità di riportare a Milanello il giocatore attualmente in prestito al Venezia. Tra i vantaggi di riprendere l'ex Atalanta c'è in particolare il fatto che lui conosce già l'ambiente e il modo di giocaore di Stefano Pioli.