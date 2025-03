Milan, troppo alta la richiesta della Roma per Abraham

Tammy Abraham è arrivato al Milan l'ultimo giorno del mercato estivo in prestito dalla Roma. La sua stagione, come quella di tutto il Diavolo, è stata piena di alti e bassi. Nelle ultime settimane, però, il suo rendimento è cresciuto ed è stato decisivo anche entrando dalla panchina contro Lecce e Como. Il centravanti inglese non ha mai nascosto di trovarsi bene in rossonero e in questo finale di stagione si giocherà la permanenza a Milanello.

Due ostacoli: ingaggio e richiesta della Roma

Secondo Tuttosport, al momento il destino di Abraham è sospeso. Gli ostacoli per la sua permanenza al Milan sono due, entrambi di natura economica: prima di tutto ha ingaggio molto alto da cinque milioni di euro a stagione, e poi in via Aldo Rossi ritengono eccessive le richieste della Roma che per il cartellino del centravanti inglese chiede 20-25 milioni di euro.