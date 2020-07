Milan, Tuttosport: "Capello s’allinea: no a Rangnick"

Anche Fabio Capello - proprio come Boban, Maldini e Ibrahimovic - ha mostrato delle perplessità in merito alla decisione di Elliott di affidare il Milan a Rangnick. A tal proposito, il quotidiano Tuttosport torna sulle dichiarazioni rilasciate dall’ex tecnico rossonero: "Non lo conosco. Ha fatto cose interessanti in Germania, non importanti. Viene in Italia in una squadra che non conosce, in un calcio diverso. Sarebbe un anno zero e perderebbe ancora un campionato". Meglio tenersi Pioli - scrive Tuttosport - un allenatore che ha conquistato venticinque punti nel girone di ritorno, 14 dalla ripresa post lockdown.