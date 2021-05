Milan, Tuttosport: "Il ritorno di Rebic"

"Il ritorno di Rebic". È il titolo che il quotidiano Tuttosport dedica all'attaccante rossonero. "Si scatena solo nella seconda parte della stagione - si legge a pagina 10 - ventuno dei gol realizzati in campionato dal croato sono arrivati dal girone di ritorno. È un po’ lento a carburare, ma quando si scatena, non si ferma proprio più. In questo periodo di assenza di Ibrahimovic, il croato ha saputo non farlo rimpiangere".