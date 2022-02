Milan, Tuttosport: "Senza Ibra ma in serie positiva"

“Senza Ibra ma in serie positiva”, titola l’edizione odierna di Tuttosport parlando dei rossoneri e dei numeri senza Zlatan in campo. “Il Milan non perde mai quando rinuncia allo svedese: 13 vittorie e un pari”, scrive il quotidiano torinese, evidenziando così la maturità della squadra di Pioli, ora in grado di giocare a vincere anche senza il suo leader là davanti.