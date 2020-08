Milan, Tuttosport titola: "Con Ibra è sempre tiramolla"

La telefonata decisiva, quella con cui Ibrahimovic comunicherà la sua decisione finale al Milan, non è stata ancora fatta. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulla trattativa per il rinnovo dello svedese. I tempi si stanno dilatando tanto e sembra ormai difficile che domani l’attaccante si possa presentare a Milanello per il raduno. I dirigenti rossoneri speravano di chiudere la questione Ibra in tempi decisamente più brevi, ma resta l’ottimismo.