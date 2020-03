Milan, Tuttosport titola: "Maldini duro su Mirabelli"

Non sono giorni semplici per i dirigenti del Milan. Da una parte Boban e i problemi con Gazidis (a ore è atteso il comunicato con cui il club ufficializzerà il divorzio con il croato), dall’altra Paolo Maldini, che non solo deve prendere una decisione sul suo futuro ma deve anche guardarsi dagli attacchi "esterni" di Mirabelli. Ma il direttore tecnico rossonero, come riporta Tuttosport, ha risposto per le rime all’ex ds: "A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica".