Tuttosport in apertura: "Ricci abbraccia il Milan: 'Mai così emozionato'"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport scrive così questa mattina in prima pagina: "Ricci abbraccia il Milan: 'Mai così emozionato'". Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Milan che lo ha acquistato dal Torino per 22 milioni di euro più tre milioni di bonus. Ieri il centrocampista italiano ha svolto le visite mediche e ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2029 con opzione per un altro anno.

Queste le sue prime parole rilasciate ai canali ufficiali del Milan: "Ciao tifosi rossoneri, sono carichissimo per questa nuova avventura e non vedo l'ora di vedervi a San Siro. Le emozioni sono tante, mai stato così nervoso come in questi giorni. Farò del mio meglio per ripagare la fiducia del Milan. Vi mando un abbraccio e un saluto, Forza Milan!".