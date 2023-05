Milan, Tuttosport titola: "Rebic è arrivato ai titoli di coda"

Tuttosport titola così questa mattina: "Rebic è arrivato ai titoli di coda". Sta per finire, dopo quattro anni, l'avventura in rossonero di Ante Rebic, il quale, dopo una stagione molto deludente, dovrebbe lasciare il Milan in estate. Dalla sua cessione, il Diavolo spera di ricavare qualche milione di euro, mentre non è presa in considerazione l’ipotesi di una risoluzione anticipata del contratto.