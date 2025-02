Milan versione ultra offensivo. Tuttosport: "Conceiçao ambizioso. Già pregusta i Fantastici 4"

Con l'arrivo di Santiago Gimenez e Joao Felix il Milan ha la possibilità di schierare contemporaneamente giocatori di una certa qualità, che potranno sicuramente contribuire al raggiungimento finale dell'obiettivo che il Diavolo si era prefissato all'inizio della stagione, ovvero il quarto posto.

In merito a questo stamattina Tuttosport ha titolato "Conceiçao ambizioso. Già pregusta i Fantastici 4", che sarebbero per l'appunto Joao Felix, Santiago Gimenez, Rafael Leao e Christian Pulisic. Schierarli tutti e quattro contemporaneamente rischia di esseer però un rischio, anche perché mancherebbe poi equilibrio considerando l'ultra offensività di questi 4, ma questa idea stuzzica e non poco l'allenatore di Coimbra, pronto a mettersi al lavoro per trovare una soluzione.